Die besten Bilder vom "Tag der Toten"

Tausende Menschen nahmen an dem Umzug teil, der stolz eine der bekanntesten Feierlichkeiten des Landes öffentlich präsentierte. Ganze Familien und auch ausländische Besucher waren zur ersten offiziellen "Tag der Toten"- Parade in Mexiko- Stadt erschienen. Vom Unabhängigkeitsdenkmal Angel de la Independencia zogen zahlreiche Tänzer, Künstler und Menschen mit Kostümen und Totenkopf- Masken zum zentral gelegenen Zocalo- Platz.

"Tag der Toten" in Mexiko Foto: AP

James- Bond- Film als Ideengeber

Die Idee für den Umzug lieferte die Eröffnungsszene des jüngsten James- Bond- Films "Spectre" , in der der britische Geheimagent mit einer Frau durch eine Parade zum "Dia de los Muertos" in Mexiko läuft. Zu sehen ist eine große Skelett- Marionette mit Zylinder und Zigarre, Tänzer und Trommlergruppen, Frauen in eleganten Kleidern und Männer mit Totenkopf- Masken.

Video: Der Trailer zu "Spectre"

Video: Sony Pictures

Familien- Picknicks auf den Friedhöfen

Tatsächlich gab es einen solchen Umzug in Mexiko- Stadt bisher nicht. In dem lateinamerikanischen Land finden allerdings von jeher zahlreiche Veranstaltungen zum "Tag der Toten" statt. Die Mexikaner errichten Altäre für die Toten in ihren Häusern, Kinder naschen Totenköpfe aus Zucker, Familien veranstalten ausgelassene Picknicks auf den Gräbern ihrer Vorfahren.

"Tag der Toten" in Mexiko Foto: APA/AFP/ALEJANDRO MEDINA

"Tag der Toten" entspricht in etwa Allerseelen

Der "Dia de los Muertos" entspricht in etwa Allerseelen und verbindet christliche und prähispanische Traditionen. Die Feierlichkeiten der Indios sind immaterielles Weltkulturerbe der Unesco.

Vorbereitungen zum "Tag der Toten" Foto: AP

"Wir mussten einen Karneval zum 'Tag der Toten' erfinden", sagte der mexikanische Tourismusminister Enrique de la Madrid vor der Parade. "Nach dem James Bond- Film wären die Touristen sonst gekommen, um den Umzug zu sehen und hätten ihn nicht vorgefunden."

