Die 8 besten Spar- Tipps beim Lebensmittel- Einkauf

T ipp 1 - Bestandsaufnahme

Oft werden Lebensmittel einfach im Übermaß gekauft, weil man gar nicht weiß, dass man sie ohnehin noch im Vorratsschrank hat. Zum einen hilft es, Ordnung zu schaffen: Einfach den Kühlschrank in Zonen für Wurst, Fleisch, Gemüse etc. unterteilen und Sie erkennen rascher, wo gerade wirklich Nachkaufbedarf besteht. Sonst am Tag des Einkaufs den Kühlschrank und Vorratsschrank mit der Handy- Kamera fotografieren: Sind Sie während des Einkaufs unsicher, was Sie noch haben, einfach kurz am Foto nachsehen.

Tipp 2 - Die gute alte Einkaufsliste

Nehmen Sie sich vor jedem Einkauf die Zeit, aufzuschreiben, was Sie wirklich brauchen, und dann versuchen Sie, exakt nach dieser Liste einzukaufen. Sie werden sehen, dass Ihr Einkaufswagen gleich leerer und damit die Rechnung an der Kassa auch niedriger wird. Und weniger Lebensmittel auf Vorrat zu Hause zu haben, bedeutet auch eine geringere Wahrscheinlichkeit, etwas wegwerfen zu müssen.

Tipp 3 - Planung anpassen

Das Wegwerfproblem entsteht oft aus sogenannten Multipacks bzw. "Nimm 3 - zahl 2"- Aktionen. So kaufen Sie eine größere Menge, um zu sparen, auch wenn Sie diese nicht verbrauchen können. Und geben in Summe dadurch mehr aus. Ein Beispiel: Ein Netz mit vier Zucchini - Sie brauchen aber nur zwei für Ihr Sonntagsgericht. Aktionen wie diese können Sie ausnützen, wenn Sie Ihre Verbrauchspläne entsprechend ändern, also z.B.: Salate, überbackene Zucchini etc. zubereiten, um nichts wegwerfen zu müssen. Auch macht es Sinn, bei kleineren Verbrauchsmengen auf "Länger frisch"- Produkte oder kleinere Gebindegrößen zurückzugreifen.

Tipp 4 - Nicht auf Supermarkt- Tricks hereinfallen

Multipacks und Sondergrößen sind nicht immer günstiger, auch wenn darauf groß der Aktions- oder Rabatt- Aufkleber prangt. Vergleichen Sie daher die Angebote. Lassen Sie sich auch nicht durch vermeintlich neue Produkt- Eigenschaften von den Herstellern austricksen, oft werden damit Inhaltseinsparungen verschleiert und Sie wären eigentlich mit einem Konkurrenzprodukt besser bedient.

Tipp 5 - Kundenclubs

Werden Sie Clubmitglied bei jenen Supermärkten, bei denen Sie regelmäßig einkaufen. Denn so werden Ihre Einkäufe meist mit Rabatten im Folgemonat oder Sonderaktionen im laufenden Monat belohnt. Sie können dann Ihre Großeinkäufe einmal monatlich erledigen und dabei große Summen sparen.

Tipp 6 - Einkaufsplanung mit Flugblättern

Sehen Sie sich genau an, wo Sie in der kommenden Woche Ihren Bedarf gut und günstig decken können, und arbeiten Sie dann mit der Einkaufsliste bzw. einem Speiseplan. So können Sie sich ziemlich gut ausrechnen, wie viel Sie wovon wirklich brauchen, und sparen einiges an Geld. Am Smartphone helfen Apps wie "Aktionsfinder" oder "Marktguru".

Foto: APA/dpa/Julian Stratenschulte

Tipp 7 - Einfrieren!

Haben Sie wirklich einmal von etwas zu viel gekauft, dann ab ins Tiefkühlfach damit. So können Sie den Alterungsprozess der meisten Produkte ziemlich gut verlangsamen. Wichtig dabei: wirklich gut und luftdicht verpacken und das Abpackdatum auf der Verpackung festhalten. Und: Regelmäßig einen Blick ins Tiefkühlfach werfen, welche Schätze dort lagern, sonst haben Sie das Wegwerfproblem nur hinausgezögert.

Tipp 8 - Richtige Lagerung

Viele Einkäufe sind Ersatzkäufe für Produkte, die aufgrund von falscher Lagerung verderben, bevor man sie verbrauchen konnte. Beachten Sie daher die richtige Lagerung im Kühlschrank: Die wärmsten Zonen sind die Kühlschranktür und das Gemüsefach. Im Gemüsefach ist Gemüse am besten vor zu großer Kälte und Nässe geschützt, daher hält es hier am längsten. Direkt darüber ist der kälteste Punkt im Kühlschrank, daher sollte hier Leichtverderbliches gelagert werden, wie etwa Fleisch und Wurstwaren oder Fisch.

Der mittlere Bereich eignet sich am besten für Milchprodukte: Topfen, Obers, Creme Fraiche, Aufstriche etc. Und im obersten Bereich sind die Produkte am besten aufgehoben, die am wenigsten Kühlung brauchen, wie etwa Butter oder Käse, Eier, offene und eingelegte Produkte wie etwa Essiggurkerl oder Senf. Weiters sollten Sie den Kühlschrank regelmäßig mit Essigwasser reinigen, damit Keime und Schimmelsporen keine Chance haben.