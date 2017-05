Deutschland und Türkei nominieren denselben Kicker

Wie konnte es überhaupt so weit kommen, dass zwei Nationalmannschaften denselben Spieler nominieren? Laut dem türkischen Verband TFF hat Demirbay erst vor Kurzem zugesagt, für die Türkei spielen zu wollen: "Meine Familie kommt aus der Türkei, und ich fühle mich türkisch. Deshalb will ich statt für die deutsche künftig für die türkische Nationalmannschaft spielen. Ich verstehe die Konsequenzen dieses Wechsels und weiß, dass er endgültig ist", wird er in dem Schreiben zitiert. Nun klärte auf: "Ich wollt nur prüfen, ob für mich überhaupt die Möglichkeit bestand, für die Türkei zu spielen - und habe das Schreiben dann leichtsinnigerweise ohne inhaltliche Prüfung unterschrieben".

Der Hoffenheim- Star sieht seine Zukunft im DFB- Team. Seine Freude über die Nominierung von Deutschland- Coach Joachim Löw war riesig: "Für mich ist klar, dass ich der Einladung folge und für mich ein Traum in Erfüllung geht. Ich habe mich entschieden, für Deutschland zu spielen, da ich hier geboren wurde und aufgewachsen bin und mich auch mit der deutschen Nationalmannschaft identifiziere. Als der Anruf kam, konnte ich es zuerst gar nicht richtig glauben."

Löw war über die Entscheidung des Bundesliga- Kickers hocherfreut: "Er hätte auch für die Türkei spielen können. Aber ich bin froh, dass er sich für uns entschieden hat!"

