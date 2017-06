Deutschland und Spanien kämpfen um den Titel

Das Finale der U21- EM in Polen am Freitag lautet Deutschland gegen Spanien. Der deutsche Nachwuchs setzte sich am Dienstag im Halbfinale in Tychy im Elfmeterschießen gegen England mit 4:3 durch. Spanien, das im Play- off gegen Österreich erfolgreich war, verdankte den Einzug ins Endspiel durch ein 3:1 (0:0) gegen Rekord- Champion Italien in Krakau vor allem drei Treffern von Saul Niguez.