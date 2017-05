Deutschland überprüft jetzt 2000 Asylverfahren

Die Zeitung beruft sich in seinen Recherchen auf einen Sprecher des deutschen Innenministeriums. Dieser sagte der Zeitung, dass dem Offizier vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge der Status des sogenannten subsidiären Schutzes gewährt wurde, sei eine "krasse Fehlentscheidung, wie sie nicht passieren darf".

Asylwerber aus Syrien und Afghanistan werden überprüft

In einer internen Revision werde daher seit Dienstag geprüft, "ob es neben dem Einzelfall Franco A. möglicherweise auch systematische Mängel im Verfahren beim Bundesamt für Migrantion gab". Zu diesem Zweck werden den Angaben zufolge jeweils knapp 1000 positive Asylentscheidungen von Bewerbern aus Syrien und Afghanistan aus dem Zeitraum von 1. Jänner 2016 bis zum 27. April dieses Jahres überprüft.

Foto: APA/AFP/CHRISTOF STACHE

Oberleutnant soll als Flüchtling getarnt Anschlag geplant haben

Der Oberleutnant hatte monatelang ein Doppelleben als syrischer Flüchtling geführt und soll einen Anschlag geplant haben. Auf einer Toilette am Flughafen Wien hatte er zwischenzeitlich eine Waffe deponiert, die er im Februar beheben wollte. Die Affäre um Franco A. hatte Ende vergangener Woche mit der Bekanntgabe der Festnahme des Oberleutnants begonnen. Am Wochenende war dann bekannt geworden, dass der Bundeswehr in Zusammenhang mit seiner Masterarbeit schon seit 2014 Hinweise auf eine rechtsextreme Gesinnung des Offiziers vorlagen, ohne dass eingeschritten wurde.

Die "Bild"-Zeitung veröffentlichte ein Foto des Verdächtigen. Foto: Bild, thinkstockphotos.de

Nach Angaben von Ermittlern führte der Mann eine Liste mit möglichen Anschlagsopfern. Auf dieser Todesliste sollen sich nach Informationen des "Tagesspiegels" auch der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck und Justizminister Heiko Maas (SPD) befunden haben. Ein konkretes Anschlagsziel ist der Staatsanwaltschaft Frankfurt zufolge nicht bekannt. Auch ein 24- jähriger mutmaßlicher Komplize sitzt in U- Haft.

Franco A. stahl große Mengen Munition von Bundeswehr

Nach Angaben aus Militärkreisen hatte Franco A. offenbar auch große Mengen Munition bei der deutschen Bundeswehr gestohlen. Bei seinem mutmaßlichen Komplizen seien rund 1000 Schuss Munition entdeckt worden, die großteils aus Bundeswehr- Beständen stammten, hieß es am Freitag. Es handle sich um Munition verschiedener Kaliber, die für die Dienstpistole P8, für die Sturmgewehre G3 und G36, aber auch für Maschinengewehre verwendet werden könne. Der Soldat habe die Patronen vermutlich bei Schießübungen beiseite gebracht. Die Bundeswehr versuche derzeit, den Weg der Munition anhand der Chargen- Nummern nachzuvollziehen und zu klären, wem sie ausgehändigt wurde.

Foto: AFP

Deutsche Verteidigungsministerin räumte Fehler ein

Die deutsche Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen steht in der Affäre unter Druck, weil sie im "Fall Franco A." der Armee allgemein ein Haltungsproblem und Führungsschwäche bescheinigte. Opposition und Bundeswehrverband wiesen dies als ungerechtfertigte Pauschalkritik zurück. Bei einem Treffen mit rund 1000 Generälen und Admiralen am Donnerstag in Berlin räumte von der Leyen Fehler ein. Die Soldaten leisteten einen "unverzichtbaren Dienst für unser Land", wofür sie Dank und Anerkennung verdienten, sagte sie nach Angaben des Magazins "Spiegel".

Deutschlands Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen Foto: dpa-Zentralbild/Britta Pedersen