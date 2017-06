Deutschland streckt tapferes Mexiko mit 4:1 nieder

Deutschlands "Perspektiv- Elf" hat beim Confederations Cup in Russland auch die Halbfinal- Hürde Mexiko genommen. Am Donnerstag setzte sich der Fußball- Weltmeister in Sotschi souverän mit 4:1 (2:0) durch und trifft nun im Endspiel am Sonntag (20 Uhr) auf Chile, das tags zuvor Europameister Portugal im Elfmeterschießen eliminiert hatte. Leon Goretzka mit einem frühen Doppelpack (6.,8.) sowie Timo Werner (59.) und Amin Younes (91.) trafen für die DFB- Auswahl, Mexiko konnte durch Deutschland- Legionär Marco Fabian in der 89. Minute nur Ergebniskosmetik betreiben.