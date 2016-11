Deutschland: Fünf Terrorverdächtige verhaftet

Wie das Recherchenetzwerk von NDR, WDR und "Süddeutscher Zeitung" berichtete, soll es sich beim Iraker um den 32- jährigen Abu Walaa handeln, der tatsächlich Ahmad Abdelaziz A. heißt, soll den Beinamen "Prediger ohne Gesicht" trägt. In Behördenkreisen gilt er bereits seit Jahren als zentrale Figur der deutschen Islamisten. "Das ist der Schlimmste," zitierten die Medien Sicherheitskreise.

Junge Muslime für Dschihad angeworben

Seit Herbst des vergangenen Jahres ermittelt die Bundesanwaltschaft gegen ihn und mutmaßliche Helfer. Sie sollen vor allem in den Bundesländern Niedersachsen und Nordrhein- Westfalen junge Muslime für den Dschihad angeworben und bei der Ausreise logistisch und finanziell unterstützt haben.

Wie "Focus Online" berichtete, kam es bereits Ende Juli zu Durchsuchungen, darunter in einer Moschee in der niedersächsischen Stadt Hildesheim, die als bundesweit bedeutender Treffpunkt der salafistischen Szene gilt. Sicherheitsbehörden hatten schon länger beobachtet, dass es im zeitlichen Umfeld zu Islam- Seminaren des Predigers in der Hildesheimer Moschee zu Ausreisen in Richtung Syrien gekommen war.

IS- Rückkehrer belastet Verdächtige schwer

Den Medienberichten zufolge hatten Aussagen eines IS- Rückkehrers maßgeblichen Anteil an den Festnahmen. Der 22- Jährige war nach einem mehrmonatigen Aufenthalt im IS- Gebiet in Syrien in die Türkei geflohen und hat sich nach eigenen Aussagen von der Terrormiliz losgesagt. Bevor er Ende September nach Deutschland zurückgekehrt sei, habe der Mann NDR, WDR und "Süddeutscher Zeitung" in der Türkei ein Interview gegeben, in dem er Abu Walaa schwer belastet und als "die Nummer 1 des IS in Deutschland" bezeichnet habe.