Deutschland: 105.000 Visa für Familiennachzug

Die Zuwanderung nach Deutschland in der aktuellen Asylkrise bleibt konstant hoch: So ist der Nachzug von Ehepartnern und anderen Familienangehörigen von Flüchtlingen im vergangenen Jahr um etwa 50 Prozent gestiegen. "2016 sind annähernd 105.000 Visa zum Familiennachzug erteilt worden", bestätigte das Auswärtige Amt in Berlin am Donnerstag in der Zeitung "Die Welt". Da dies auch Auswirkungen auf Österreich haben könnte, will die Bundesregierung in Wien den Familiennachzug massiv einschränken.