Deutscher Hells- Angels- Ortspräsident erschossen

Die deutsche Rockerszene ist in Aufruhr: Der Präsident des Hells- Angels- Ablegers in Gießen im Bundesland Hessen ist auf dem Gelände des Vereinsheims erschossen worden. Aygün Mucuk wurde laut ersten Erkenntnissen der Ermittler von mehreren Schüssen getroffen, wie der Sprecher der Staatsanwaltschaft Gießen, Thomas Hauburger, am Freitag sagte.