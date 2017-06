Deutscher Außenminister warnt vor neuem Golfkrieg

Die Härte des Umgangs zwischen Brudernationen und Nachbarstaaten sei "dramatisch", sagte der Sozialdemokrat. Nun müsse man versuchen, eine weitere Eskalation zu verhindern, sagte Gabriel. Nach den Gesprächen mit seinen Amtskollegen aus Saudi- Arabien, Katar, der Türkei, dem Iran und Kuwait wisse er, wie ernst die Lage sei, sagte der Außenminister. "Aber ich glaube, dass es auch gute Chancen gibt, voranzukommen."

Sigmar Gabriel und sein saudischer Amtskollege Adel al-Jubeir Foto: AP

Auch Merkel warnt vor Isolierung Katars

Zuvor hatte bereits die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel vor einer Isolierung Katars und des Iran gewarnt. "Die Situation ist durchaus beunruhigend", sagte Merkel am Freitagabend in Mexiko- Stadt. Sicherlich müsse man gegen Terrorunterstützung vorgehen, sagte sie zu den saudischen Vorwürfen, Katar würde extremistische Gruppen unterstützen, der Konflikt werde aber nicht gelöst werden können, "wenn bestimmte Akteure dort überhaupt nicht mehr ins Gespräch einbezogen werden, dazu gehört Katar, dazu gehört die Türkei, dazu gehört Iran", so Merkel.

Foto: AP

"Es wird nur eine politische Lösung geben, wenn alle miteinander in Kontakt sind - darauf drängen wir, dafür setzen wir uns ein", sagte Merkel. Hintergrund ist die Konkurrenz zwischen Saudi- Arabien als religiöses Führungsland der islamischen Sunniten und dem Iran als schiitisch geprägter Gottesstaat.

Foto: Associated Press

Saudi- Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain und Ägypten hatten Anfang der Woche die diplomatischen Beziehungen zu Katar abgebrochen und eine umfassende Blockade des Landes ausgerufen . Die Saudis werfen dem kleinen Emirat die Finanzierung terroristischer Organisationen und seine Nähe zum Erzfeind Iran vor. Katar hat die Vorwürfe seiner Nachbarländer strikt zurückgewiesen und die Blockade als illegal bezeichnet.