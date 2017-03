Deutscher Alkolenker gestand 25 Jahre alten Mord

Ein alltägliches Verkehrsdelikt hat die Polizei in Deutschland zufällig zu einem mutmaßlichen Mörder geführt. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Donnerstag in Bonn mitteilten, gestand ein wegen zwei Trunkenheitsfahrten in Gewahrsam genommener 52- Jähriger unvermittelt von sich aus, vor beinahe 25 Jahren in der nordrhein- westfälischen Stadt eine Frau getötet zu haben.