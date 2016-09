Deutsche Schülerin weigert sich, Niqab abzulegen

Eine muslimische Schülerin aus dem deutschen Bundesland Niedersachsen nimmt bereits seit Jahren vollverschleiert mit einem Niqab am Unterricht teil. Alle Versuche, die Schülerin und ihre Mutter zum Ablegen der Vollverschleierung zu bewegen, seien bisher fehlgeschlagen, so die "Neue Osnabrücker Zeitung" am Freitag. Obwohl eine Vollverschleierung in öffentlichen Schulen in Niedersachsen nicht zulässig ist, hat die Schule bisher auf die Umsetzung des Verbots verzichtet, um den Schulfrieden und den Bildungsabschluss des Mädchens nicht zu gefährden.