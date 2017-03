Deutsche Maut fixiert: Österreich zieht vor EuGH

Nachdem die heftig umstrittene deutsche Pkw- Maut am Freitagvormittag vom Bundesrat in Berlin endgültig durchgewunken wurde, ist Österreichs Verkehrsminister Jörg Leichtfried (SPÖ) der Geduldsfaden gerissen: In einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz erklärte er, man werde - wie bereits mehrmals zuvor angedroht - vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) gegen das Projekt klagen. Die deutsche "Ausländermaut" sei eine "Diskriminierung anhand der Staatszugehörigkeit".