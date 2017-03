Deutsche Bundeswehr baut Hitlers Tiger- Panzer nach

Von den einst 1350 Tiger- Panzern existierten weltweit wohl kaum noch mehr als sechs, hieß es seitens des Heeres. Das nachgebaute Modell sei in Storkow (Brandenburg) am Technologiestützpunkt für Tarnen und Täuschen entstanden. Dort gebe es langjährige Erfahrung beim Bau und der Entwicklung etwa von Attrappen und Tarnmaßnahmen. "Das Modell ist zerlegt bei uns eingetroffen und wird derzeit zusammengebaut", sagte Museumssprecherin Julia Engau. "Vom 4. April an soll es in der Ausstellung zu sehen sein."

Original ist rund 54 Tonnen schwerer

Obwohl der Nachbau ein Kunststoffmodell ohne Motor und echte Waffen ist, wiegt er noch knapp drei Tonnen. Das Original ist laut Bundeswehr rund 54 Tonnen schwerer und wurde ab 1942 gebaut.

Von Alliierten gefürchtet

Die besonderen Merkmale des Panzers waren seine dicke Panzerung und die starke Kanone. Von den Alliierten wurde er gefürchtet. Ein einzelner Tiger konnte eine Stunde lang feuern und sich dann ungestraft zurückziehen, ohne angegriffen zu werden. Aber auch er hatte Schwächen, so war er nicht sehr zuverlässig, seine Geländegängigkeit ließ zu wünschen übrig, seine Panzerung war ungünstig angebracht und er war teuer in der Herstellung. Am Ende seiner Produktion im August 1944, nach nur 1350 Fahrzeugen, hatte auch er seinen Nachfolger gefunden, den Tiger II.

Video: Panzer VI Tiger I