Deutsche bangen um Skistar Felix Neureuther

Das Antreten von Skirennläufer Felix Neureuther im WM- Riesentorlauf am Freitag in St. Moritz ist weiterhin fraglich. Der Deutsche plagte sich seit Wochen mit Schmerzen im Knie herum, am Dienstag zog er sich beim Teambewerb eine Muskelverletzung im Bereich der Lendenwirbelsäule zu.