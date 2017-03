Deshalb hat Philipp Lahm dem FC Bayern abgesagt!

Es geht dabei allerdings weder darum, dass Lahm den beim FC Bayern nach einer leidigen Steuer- Affäre und der darob verbüßten Haftstrafe wieder ans Ruder zurückgekehrten Hoeneß nicht mögen würde, noch dass der Bayern- Zampano ihn nicht ausstehen könnte. Es ist viel einfacher. "Ich glaube, dass Uli Hoeneß noch zu tatkräftig ist, um loszulassen. Zu jung. Er will die Dinge selbst beeinflussen. Und das ist auch sein gutes Recht, er ist Aufsichtsratsvorsitzender und hat Unglaubliches für den Klub geleistet", erläutert Lahm in dem "Stern"- Interview.

Foto: AP

Bayern- Vorstand Karl- Heinz Rummenigge sei zwar sehr an einem Verbleib von Lahm interessiert gewesen, aber vor allem bei den Verhandlungen mit Hoeneß sei man in der Frage der Neuverteilung von Kompetenzen in der Führungsetage auf keinen grünen Zweig gekommen. Das sei für ihn, Lahm, allerdings ein Knackpunkt gewesen, denn: "Generell kann man Dinge rund um die Mannschaft nur beeinflussen, wenn man die Verantwortung hat." Und von der habe Hoeneß ihm eben nicht genug zugestehen wollen bzw. können.

Im Video oben sehen Sie, wie abweisend Lahm noch in der vergangenen Winterpause auf Fragen seine Zukunft betreffend geantwortet hatte!