Derby- Aktion: Austria hilft Vienna und Sportklub

"Es ist uns ein großes Anliegen, zwei Wiener Traditionsklubs mit dieser Aktion zu unterstützen und rasch zu helfen. Das große Wiener Derby am Sonntag ist die perfekte Plattform dafür", wurde Austria- AG- Vorstand Markus Kraetschmer am Dienstag in einer Aussendung zitiert.

Die 1894 gegründete Vienna ist Österreichs ältester Fußball- Klub und steht nach dem überraschenden Tod von Geldgeber Martin Kristek am 21. Jänner derzeit ohne Hauptsponsor da. Der Sportklub hat noch mit dem Abbau von finanziellen Altlasten zu kämpfen.

Bereits Unterstützung aus Hütteldorf

Bereits in der Vorwoche hatte Rapid der Vienna Hilfe angeboten. Die Hütteldorfer wollen "in einer der nächsten Länderspielpausen, wenn dies die Verantwortlichen des First Vienna FC wollen", kostenlos zu einem Freundschaftsspiel auf der Hohen Warte antreten, hieß es in einer Aussendung des Rekordmeisters am vergangenen Freitag.