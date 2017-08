"Der Wind blies uns Verwesungsgeruch entgegen"

Burgenländische Polizisten entdeckten am 27. August 2015 gegen 7.30 Uhr das Fahrzeug in einer A4- Pannenbucht, als sie auf dem Weg zu einer Besprechung in Parndorf waren. Auf dem Weg zurück in die Dienststelle in Neusiedl am See fiel ihnen auf, das der Kühl- Lkw am späten Vormittag immer noch dort stand und hielten an.

71 Menschen, unter ihnen vier Kinder, wurden im August 2015 tot in einem Lkw auf der A4 entdeckt. Foto: APA/Roland Schlager

Laderaum mit Draht verschlossen

Ein Polizist ging zum Fahrerhaus und klopfte an. Es gab keine Reaktion. Da die Tür nicht abgeschlossen war, öffneten er sie. Das Fahrerhaus war leer. Die Tür zum Laderaum sei mittels Draht verschlossen worden. Als er gemeinsam mit einem Kollegen die Ladetür öffnete, sahen sie die zusammengepferchten Menschen und alarmierten die Rettung. Die Polizisten riefen, "Hallo, hallo?, (...) doch es gab kein Lebenszeichen mehr", verlas Richter Richter Janos Jadi die Zeugenaussagen der Beamten.

Zum Zeitpunkt des Auffindens hatten im Burgenland Temperaturen um die 30 Grad geherrscht. Die Polizei startete daraufhin einen Zeugenaufruf, wem der Lkw bereits zuvor aufgefallen war. Daraufhin meldeten sich Anrufer bei der Polizei, dass der Lkw ab ca 6.15 Uhr in der Pannenbucht stand. Ein weiterer Zeuge will um 6.40 Uhr zwei Männer bei Fahrzeug gesehen haben.

Der Hauptangeklagte, Samsooryamal Lahoo, sagt vor Richter Janos Jadi aus. Foto: krone.at, krone.at-Grafik

Beschuldigter nicht für Geheimdienst tätig

Im Prozess war am Mittwoch auch die Behauptung eines Angeklagten, er arbeite für den bulgarischen Geheimdienst, Thema. Dazu wurde die Aussage eines Verbindungsbeamten des Geheimdienstes verlesen, der für sogenannte Risiko- Ausländer verantwortlich war. Er sagte zwar, dass er mit dem Autohändler mit bulgarisch- libanesischer Staatsbürgerschaft seit 2013 Kontakt gehabt habe. Der Beamte dementierte jedoch, dass der Beschuldigte für den Geheimdienst tätig gewesen ist.

Am Donnerstag ist der letzte Verhandlungstag im August. Weitere 16 Verhandlungstage sind in diesem Jahr eingeplant.

Die Nerven liegen blank beim Angeklagten Kassim H., er gilt als Fuhrpark-Chef der Schlepper. Foto: krone.at

Mord und Schlepperei angeklagt

Den insgesamt elf Beschuldigten wird u.a. qualifizierter Mord und Schlepperei im Rahmen einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen. Zehn von ihnen nahmen auf der Anklagebank Platz. Ein Bulgare ist noch auf der Flucht. Im August 2015 endete eine solche Schlepperfahrt tödlich. 71 Menschen erstickten in dem Kühl- Lkw, der auf der A4 entdeckt wurde.