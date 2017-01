Der "Major" fühlt sich für Mattersburg bereit!

Was er danach getan hat? "Trainiert wie ein Viech!" Weil er wusste, dass sich noch einmal die Gelegenheit ergeben wird, zu zeigen, was er kann: "Es gab auch im Sommer Angebote, aber ich wollte nicht nach Rumänien oder Polen, lieber auf etwas Seriöses warten."

Das jetzt mit Mattersburg gegeben ist? "Das Umfeld ist jedenfalls top, die Mannschaft hat mich toll aufgenommen", gefällt Maierhofer der erste Eindruck. Und wie ist dieser bei Trainer Gerald Baumgartner, der den 2,02- m-Stürmer aus Salzburger Zeiten gut kennt? "Wir wissen, was der Major kann. Er ist ein Führungstyp, der weder sich noch den Gegner schont - das brauchen wir in unserer Situation", begründet der Neue auf der sportlichen Kommandobrücke, warum er sich für den Langen stark machte.

Einsatz gegen Haladas?

Ob er am Dienstag im Test gegen Haladas aufläuft, war am Montag noch nicht ganz fix - ein Match wäre die beste Gelegenheit, eine Empfehlung in eigener Sache abzugeben. Und die Rettung Mattersburgs wieder eine typische "Major- Aktion"? "Darauf kann ich erst antworten, wenn ich hier einen Vertrag unterschrieben habe." Keine Frage: Er fühlt sich bereit!

Wolfgang Haenlein, Kronen Zeitung