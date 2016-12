Der Hallencup geht in die große Finalphase

Die Kids sind hochmotiviert, die Finalspiele in den Regionen waren absolut hochklassig - der Hallencup für Wiener Schulen geht in die entscheidende Phase - denn in den Finali der Regionen wurden die Masters- Teilnehmer ermittelt. DeBeukelaer sorgte für strahlende Kinderaugen, indem Schweißbänder und jede Menge Prinzen- Rollen zur Stärkung verteilt werden.

Foto: hallencup



Fußballcamp mit Helge Payer

Heuer gibt es einen prominenten neuen Sponsor: DeBeukelaer unterstützt mit der berühmten "Prinzen Rolle" die Hallenfußballmeisterschaft der Wiener Schulen. Und auf die besten Nachwuchs- Kicker und Kickerinnen des Turniers wartet eine ganz besondere Belohnung. Sie dürfen als die besten Prinzen 11 und Prinzessinnen 11 auf Einladung der Krone und DeBeukelaer ein Fußball- Camp von Rapid- Tormannchef Helge Payer besuchen. Neben lehrreichem und spannendem Training wartet ein Match gegen eine Topmannschaft!

