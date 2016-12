Der grausame Endkampf in den Straßen Aleppos

Syrische Regierungstruppen gewannen in Aleppo laut Angaben der Aufständischen weiter an Boden. Ein wichtiger Bezirk im Ostteil der Stadt sei von der Armee eingenommen worden, sagte ein Rebellenvertreter am Montag der Nachrichtenagentur Reuters.

Foto: AP

Die Regierungstruppen und die mit ihnen verbündeten Milizen haben eigenen Angaben zufolge bereits mehr als 60 Prozent des zuvor von den Aufständischen kontrollierten Ostteils Aleppos zurückerobert.

Foto: AP

Foto: APA/AFP/GEORGE OURFALIAN

Ungeachtet der Rückschläge haben es Rebellenvertreter wiederholt abgelehnt, aus der belagerten Stadt abzuziehen. Seit Beginn der Militäroffensive sind UN- Schätzungen zufolge bis zu 30.000 Menschen aus der Stadt geflohen. Bei Luftangriffen starben zuletzt mindestens 73 Menschen, wie die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mitteilte. Es seien auch Fassbomben abgeworfen worden. Sowohl Russland als auch die syrische Armee verneinen den Einsatz von Fassbomben.

Foto: APA/AFP/YOUSSEF KARWASHAN

Russland blockiert UN- Resolution für einwöchige Feuerpause

Eine Resolution des UN- Sicherheitsrats für eine einwöchige Feuerpause in der nordsyrischen Stadt wurde am Montag von Russland blockiert. Der russische Außenminister Sergej Lawrow sagte, alle Rebellen, die einen Abzug ablehnten, würden als Terroristen betrachtet.

Video: Russland blockiert Waffenstillstand in Aleppo

Russland werde das Militär weiter bei seinem Vorgehen gegen die Rebellen unterstützen, so Lawrow. Der russische Außenminister kündigte zudem an, dass Russland und die USA in Kürze über den Abzug aller Rebellen aus dem umkämpften Ostteil Aleppos verhandeln würden.