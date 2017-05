Der Frühling lässt auch weiterhin auf sich warten

In Stein gemeißelt ist das natürlich noch nicht, doch ein Trend in Richtung Frühling und Sommer ist endlich erkennbar. Vorerst müssen wir uns aber noch ein wenig gedulden - und wieder Gummistiefel und Schirm griffbereit halten.

Am Dienstag zeigt sich, abgesehen von ein paar Haufenwolken, vielfach die Sonne. Der Wind weht im Donautal und am Alpenostrand lebhaft aus West bis Nordwest, sonst mäßig. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen elf und 20 Grad.

Ab Mittwoch müssen wir dann allerdings wieder ganz stark sein: Von Südwesten her ziehen dichte Wolken auf und in Vorarlberg, Tirol, Osttirol und Oberkärnten breitet sich tagsüber teils kräftiger Regen aus. Auch Gewitter sind vielerorts möglich. Im Osten ist es sonniger, aber auch hier steigt die Schauerneigung vor allem über dem Berg- und Hügelland tagsüber deutlich an. 14 bis 20 Grad sind zu erwarten.

Foto: APA/BARBARA GINDL

Am Donnerstag scheint zunächst die Sonne noch länger. Tagsüber breiten sich aber erneut mehr und mehr Quellwolken aus und die Schauer- und Gewitterneigung steigt verbreitet an, vor allem über dem Bergland. Am ehesten trocken bleibt es nördlich der Donau. Der Wind weht schwach bis mäßig bei den gleichen Höchsttemperaturen.

Weiterhin unbeständig ist der Freitag, und vor allem im Bergland in der Osthälfte kommt es am Nachmittag wieder zu Regenschauern. Im Westen und im Flachland ist die Schauerneigung aber geringer und es scheint zwischendurch auch länger die Sonne. Die Quecksilbersäule erreicht die Werte der beiden Tage zuvor.

Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

Der Samstag schaut aus heutiger Sicht wieder etwas freundlicher aus. Der Regen macht eine kurze Pause, zeitweise lässt sich auch die Sonne wieder blicken. Doch schon am Sonntag ziehen wieder dichtere Wolken auf und es regnet zeitweise.

Wagt man einen kurzen Blick auf die Wetterprognose für die zweite Maiwoche dürfte jedem Sonnenanbeter wohl ein bisserl das Herz aufgehen. Die "Eisheiligen" machen ihrem Namen nämlich laut aktuellem Stand wahrlich keine Ehre: Statt Frost und Kälte winken Sonnenschein und Temperaturen bis zu 25 Grad!