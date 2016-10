Der bisher geheime "Beipackzettel" zu CETA

Der "Beipackzettel", der auch krone.at vorliegt, umfasst fünf Seiten. Inhaltlich nimmt er auf die strittigen Punkte des Handelsabkommens Bezug, große Üderraschungen aber bleiben aus. Im Prinzip bestätigt die Zusatzerklärung nur, was ohnehin schon im seit Jahren fertigen Abkommen steht. "Wir erinnern daran", heißt es in dem Text unter anderem, dass Kanada und die EU wie auch deren Mitgliedsländer anerkennen, wie wichtig es ist, dass im Sinne des öffentlichen Interesses reguliert wird. Das spiegle sich auch im Abkommen wider.

HIER finden sie den kompletten fünfseitigen "Beipackzettel" zum Download.

Entwurf: "CETA ist Vorbild für künftige Abkommen"

"Die EU, ihre Mitgliedsländer und Kanada werden weiter die Möglichkeit haben, die legitimen politischen Ziele ihrer demokratischen Institutionen zu erreichen" - insbesondere bei öffentlicher Gesundheit, Sozialen Diensten, öffentlicher Bildung, Sicherheit, Umwelt und dem Schutz kultureller Vielfalt. Auch die Standards bei Lebensmittelsicherheit, Konsumentenschutz, Gesundheit, Umwelt oder Arbeitsschutz "werden nicht gesenkt", stellt die Erklärung fest. Demnach sei CETA ein "radikal neuer Ansatz und Vorbild für künftige Abkommen".

Verwaltungszusammenarbeit auf freiwilliger Basis

Bei der Verwaltungszusammenarbeit erfolge die Kooperation auf freiwilliger Basis, hält das Papier fest. "CETA wird Regierungen nicht dazu verpflichten, irgendeinen Dienst zu privatisieren oder Regierungen daran hindern, das Ausmaß der öffentlichen Dienstleistungen zu erweitern". Auch früher privatisierte Dienste können wieder an die öffentliche Hand übergehen. "CETA wird nicht dazu führen, dass ausländische Investoren besser behandelt werden als inländische". Insbesondere würden die Mitgliedsländer durch CETA nicht verpflichtet, die kommerzielle Verwertung ihres Wassers zuzulassen, wenn sie dies nicht wollen.

CETA: Arbeitsrecht darf nicht gelockert werden

"CETA klärt, dass Regierungen ihre Gesetze ändern können, auch wenn das die Gewinnerwartungen eines Investors schmälert", so die gemeinsame Erklärung. Eine Kompensation werde von der "objektiven Entscheidung des Schiedsgerichts" abhängen und nicht höher sein als der damit verbundene Verlust. Bei öffentlichen Ausschreibungen dürfen Umwelt- und Arbeitsrecht- bezogene Kriterien vorgegeben werden, etwa die Einhaltung von Kollektivverträgen. CETA schreibe fest, dass Arbeitsrecht nicht gelockert werden darf, um Handel zu stärken oder Investitionen anzuziehen. Das Recht auf Kollektivverträge werde dadurch nicht berührt. Die teilnehmenden Staaten werden motiviert, die Standards der Welt- Arbeitsorganisation ILO einzuhalten.

Kern: "Es geht in die richtige Richtung"

Am Mittwoch gab sich Kanzler Kern nach einem Treffen mit EU- Kommissionschef Jean- Claude Juncker vorsichtig optimistisch. Es gehe in die richtige Richtung und es sehe so aus, als habe man "substanzielle Verbesserungen" erreicht, so Kern. Die Zeichen würden allerdings noch auf Abwarten stehen. Kern will zuerst den Zusatzentwurf prüfen und dann das SPÖ- Präsidium damit befassen. Bereits in der kommenden Woche könnte der Ministerrat dann eine Entscheidung treffen. Die formale europäische Entscheidung über das Freihandelsabkommen soll am 18. Oktober bei einem außerordentlichen Treffen der EU- Handelsminister fallen.

Juncker: "Erklärung entspricht Erwartungshaltung Österreichs"

Juncker sagte am Mittwoch nach dem Treffen mit Kern: "Es gibt keine grundsätzlichen Meinungsverschiedenheiten zwischen der österreichischen Bundesregierung und der Kommission." Die Erklärung entspreche der Erwartungshaltung Österreichs, etwa dass die Daseinsvorsorge und die Wasserversorgung von CETA nicht betroffen seien und Ähnliches, sagte Juncker. Die Erklärung werde im EU- Amtsblatt veröffentlicht, so Juncker. Damit sei klar, dass sie auch verbindlich sei. Dann stünde der Unterzeichnung von CETA beim EU- Kanada- Gipfel Ende Oktober nichts im Weg.

Nächste Woche sollen sich die EU- Botschafter mit der Zusatzerklärung und mit dem CETA- Abkommen befassen, am 18. Oktober tagt dann der EU- Handelsministerrat in Luxemburg. Planmäßig soll CETA beim EU- Kanada- Gipfel am 27. Oktober in Brüssel unterzeichnet werden.