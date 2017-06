"Der Bär brüllte mich an, und ich brüllte zurück!"

"Ich hätte mir nie gedacht, dass ich jemals einem Bären so nahe kommen werde - und schon gar nicht bei uns zu Hause!" Noch Tage nach dem Vorfall steckt der Schrecken Karl Plasch in den Knochen: "Ich weiß, was ich tue, aber ich hatte nur einen Stock dabei." Doch der Reihe nach: Weil in Obertöllern Wiesen gemäht wurden, war der erfahrene Jäger unterwegs, um junge Kitze aus dem hohen Gras zu jagen und sie damit vor dem Mähtod zu bewahren. "Dabei bin ich bei einem Teich vorbei gekommen. Ich sah, dass das Schilf niedergetreten war", so Plasch, der der Spur folgte.

Viele Imker sind zwar Vorfälle mit Bären gewöhnt - jetzt werden aber Maßnahmen gefordert. Foto: Roland Tauchmann

"Wär's eine Bärin gewesen, wär's wohl mit mir vorbei gewesen"

"Plötzlich richtete sich vor mir der Bär auf, brüllte - und ich brüllte zurück. Da flüchtete der Bär, schwamm durch den Teich und verschwand. Das Großraubtier war nur drei Meter von mir entfernt." Plasch schätzt, dass der Bär etwa drei bis vier Jahre alt ist. "Ein ganz schöner Lackl, der hier, etwa 150 Meter von der Siedlung entfernt, sein Tageslager hatte. Ich darf gar nicht nachdenken, was alles hätte passieren können. Wenn es etwa eine Bärin mit Jungen gewesen wäre, dann wär's wohl mit mir vorbei gewesen. Eine solche Begegnung wünsche ich jedenfalls niemandem." Erst kürzlich hat auch eine Autofahrerin den Bären auf dem Radsberg gesehen.

Hannes Wallner, Kärntner Krone