Den Mega- Rüstungsdeal gab es auch ohne Kopftuch

Freundlich schüttelte der Monarch des ultrakonservativen Königreichs Melania trotz ihres fehlenden Kopftuches die Hand (Bild unten) - was für viele strenggläubige Muslime, nicht nur in Saudi- Arabien, grundsätzlich ein anstößiges Verhalten darstellt.

Saudischen Frauen ist es in dem Königreich untersagt, auf die Straße zu gehen, ohne die Haare zu verbergen. Sie tragen zudem eine Abaja, ein langes schwarzes Gewand, das keine Körperkonturen erkennen lässt.

Melania und Donald Trump bei der Ankunft in Riad Foto: Associated Press

Der saudische König Salman schüttelte Melania Trump die Hand. Foto: AFP/Saudi Royal Palace/Bandar al-Jaloud

Auch Merkel und Obama kamen ohne Kopftuch

Auch die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte vor einigen Wochen bei ihrem Besuch in Saudi- Arabien auf ein Kopftuch verzichtet. Und schon Michelle Obama, Ehefrau des amerikanischen Ex- Präsidenten Barack Obama, hatte im Jänner 2015 bei Saudis für Empörung gesorgt, als sie bei einem Besuch in Riad ebenfalls mit offenen Haaren auftrat.

Trump damals: "Wir haben genug Feinde"

Trump gehörte damals übrigens zu den Kritikern der First Lady. Auf Twitter (siehe oben) schrieb er: "Viele sagen, es sei wunderbar gewesen, dass Frau Obama sich geweigert habe, ein Kopftuch in Saudi- Arabien zu tragen, aber sie wurden beleidigt. Wir haben genug Feinde."

Allerhöchster Pomp der Saudi-Dynastie für die Gäste: Donald Trump, König Salman, First Lady Melania Foto: AP

Auch Ivanka Trump pfiff aufs Kopftuch: "Endlich eine echte Frau bei uns", schrieb ein Twitter-User. Foto: AP

Milliarden- Rüstungsdeal eingefädelt

Hinter dem Besuch des US- Präsidenentpaares in Riad steht ein Mega- Rüstungsdeal, der am Samstag finalisiert wurde: Die USA kaufen Saudi- Öl um 50 Milliarden Dollar, Saudi- Arabien kauft im Gegenzug US- Waffen um insgesamt um 350 Milliarden Dollar über Zeitraum von zehn Jahren. Um sein "Verteidigungsbedürfnis zu unterstützen", wie es offiziell aus dem Weißen Haus heißt. Bei dem Geschäft gehe es unter anderem um Schiffe für die Küstenwache, das Raketenabwehrsystem THAAD zur Verteidigung vor Kurz- und Mittelstreckenraketen, gepanzerte Fahrzeuge, Raketen, Sprengkörper und Munition.

Foto: AFP

Trump vor Amtsenthebungsverfahren?

Riad ist die erste Station einer diplomatischen Auslandstour des aktuell schwer angeschlagenen US- Präsidenten, die den 70- Jährigen und seine Frau (47) in den nächsten acht Tagen in fünf Länder führt. Der Trip wird von neuen Entwicklungen in der Russland- Affäre um den Präsidenten überschattet. Der von ihm gefeuerte FBI- Chef James Comey hatte sich erst am Freitagabend zu einer Aussage im Geheimdienstausschuss des US- Senats bereit erklärt. Zugleich enthüllten zwei Zeitungen schwere Vorwürfe gegen den Republikaner - erneut ist von einem drohenden Amtsenthebungsverfahren die Rede.

Trump auf Auslandstour: Die Route des US-Präsidenten Foto: AFP, thinkstockphotos.de, krone.at-Grafik