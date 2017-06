Demonstranten stecken Höchstgericht in Brand

Wütende Demonstranten haben am Montag das Verwaltungsgebäude des Obersten Gerichts in der venezolanischen Hauptstadt Caracas in Brand gesteckt. Dutzende Vermummte drangen auch in das Gebäude ein und plünderten die Räumlichkeiten einer Bank. Das Höchstgericht ist wegen einer umstrittenen Entscheidung ins Visier der Opposition geraten: Das Gericht hatte nämlich zuvor eine Klage gegen eine Verfassungsreform abgewiesen, die der sozialistische Präsident Nicolas Maduro trotz heftiger Gegenwehr des Parlaments durchsetzen möchte.