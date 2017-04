Demo- Bilanz: Über 8100 Kundgebungen allein in Wien

Im Vergleich zu den 10.010 Kundgebungen im Jahr 2014 und 14.121 Protesten 2015 ist es in Wien allerdings etwas ruhiger geworden. Dennoch sorgen die Rekord- Demos in der Hauptstadt - und in der Politik - für mächtig Wirbel.

"Viel Aufwand" für Exekutive

"Natürlich bedeuten die vielen Demos viel Aufwand", so Polizeisprecher Paul Eidenberger zu den Zahlen aus einer aktuellen Anfragebeantwortung von Innenminister Wolfgang Sobotka. Unter den 8153 Demos seien aber auch viele kleine Standkundgebungen von einigen wenigen Personen, die nicht mit größeren Einsätzen verbunden sind. Die Ringstraße müsse laut Schätzungen der Polizei jährlich rund 60 Mal gesperrt werden.

Foto: Peter Tomschi

" Demo- Orte diskutieren wir noch"

Um eigene Demo- Zonen abseits vom Ring streiten Wiens Politiker seit Jahren - dann stahl ihnen Sobotka mit seinem Vorstoß die Show. "Demo- Orte diskutieren wir noch", heißt es aus dem Innenministerium. Einig ist sich die Regierung beim verschärften Demonstrationsrecht hingegen schon bei Einschränkungen für Wahlkampfauftritte ausländischer Politiker, eine auf 48 Stunden verlängerte Anmeldefrist und Schutzzonen.

Maida Dedagic, Kronen Zeitung