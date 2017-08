Dembele löscht BVB von seinen Social- Media- Kanälen

100 Millionen Euro ist Barca demnach bereit für den 20- jährigen Franzosen auf den Tisch zu legen. Wie die "Bild" berichtet, soll sich auch schon eine Delegation der Katalanen auf den Weg nach Dortmund gemacht haben, um den Deal zu realisieren.

Bisher hatte sich Dembele, der erst vergangenen Sommer zum BVB kam, nicht zu den Gerüchten um seine Person geäußert. Dies tat er jetzt indirekt durch die Änderung seines Instagram und Twitter- Profils.

Nun steht an der Stelle, an der vorher "Borussia Dortmund" sowie der BVB- Slogan "Echte Liebe" stand, nur noch "Dembouz7". Aber: Auch der Hinweis auf die französische Nationalmannschaft "Equipe de France" wurde gelöscht. In dieser soll der Edelzangler aber in Zukunft eine große Rolle spielen.

Gut möglich also, dass es nur eine Laune des 20- Jährigen war, die Einträge zu entfernen.