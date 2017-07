Deckenteile stürzten bei Hochzeitsfeier auf Gäste

Mit seinen Gästen hatte das Hochzeitspaar ein rauschendes Fest in dem Schloss gefeiert, als die Feier gegen 0.30 Uhr abrupt beendet wurde. Verputz bzw. Stuckatur hatte sich im Ausmaß von eineinhalb mal einem Meter von der Decke des Festsaals gelöst und krachte zu Boden. Fünf der insgesamt rund 100 Gäste wurden von den herabfallenden Trümmern getroffen.

Saal gesperrt, Feiern abgesagt oder verlegt

Laut Polizei erlitten die Opfer großteils Abschürfungen und kleinere Platzwunden und wurden in die Krankenhäuser Kittsee und Hainburg eingeliefert. Vier von ihnen konnten unmittelbar nach der Erstversorgung das Spital wieder verlassen, der fünfte Verletzte am Sonntagvormittag. Die Gemeinde Kittsee hat den Saal nun gesperrt, geplante Feierlichkeiten werden laut Polizei abgesagt bzw. an andere Orte verlegt.