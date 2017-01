Dealer auf Flucht vor Polizei von Autos erfasst

Ein Dealer, der am Dienstagabend am Wiener Lerchenfelder Gürtel in flagranti beim Drogenverkauf von der Polizei ertappt wurde, ist auf seiner Flucht vor den Beamten von zwei Autos erfasst und zu Boden geschleudert worden. Der 20- Jährige wurde von den Polizisten erstversorgt und zunächst in Krankenhaus eingeliefert. Mittlerweile befindet er sich in Haft.