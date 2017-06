Das waren die schrägsten Sommerstorys Österreichs

Am 24. Mai 2011 ergriff eine damals noch namenslose Kuh ihre Chance und büxte aus dem Stall im bayerischen Landkreis Mühldorf aus. Soweit war dies freilich noch keine Meldung wert, doch die aus Österreich stammende Kuh machte ihren Ausflug zu einer Geschichte, die noch viele Wochen die internationalen Schlagzeilen beherrschen sollte.

Kuh "Yvonne" lebt heute am Gut Aiderbichl. Foto: Peter Tomschi

So versteckte sich das Tier, das bald auf den Namen "Yvonne" getauft werden sollte, nicht weniger als 100 Tage in den Wäldern. Weder Suchtrupps samt Hunden und Hubschraubern, noch der Einsatz des knackigen Ochsen namens "Ernst" als Lockmittel, brachten Erfolg.

Ochse "Ernst" sollte "Yvonne" anlocken. Doch die schlaue Kuh tappte nicht in die Liebesfalle. Foto: AP

Erst einer Bäuerin gelang es am 1. September "Yvonne" einzufangen. Das Tier, das sich durch sein grandioses Versteckspiel eine wahre Fangemeinde aufgebaut hatte, fand seinen Lebensplatz schließlich am Gut Aiderbichl in Salzburg, wo es noch heute als Berühmtheit gefeiert wird.

Das Ende von "Yvonnes" Abenteuer in Freiheit Foto: dpa/Andreas Gebert

Krokodil von Kindern gesichtet

Nicht weniger für kuriose Titelseiten sorgte schon ein Jahr darauf ein Krokodil, das im August angeblich in der Kärntner Drau gesichtet worden war. Kinder hatten das Reptil beim Baden entdeckt, das wilde Tier hätte sich sogar über die am Ufer abgelegte Kleidung hergemacht. Bisspuren und eindeutige Abdrücke sollten als Beweis für die ungewöhnliche Begegnung dienen.

Bissspuren im Schuh der Kinder Foto: APA/MARCO RIEBLER

Achtung Gefahr: Gibt's in der Drau wirklich Krokodile? Foto: APA/GERT EGGENBERGER

Das gesamte Gebiet wurde daraufhin gesperrt, eine Suchaktion blieb allerdings auch hier ohne Erfolg. Das Naturhistorische Museum untersuchte sogar die "angebissenen" Kleidungsstücke nach DNA- Spuren. Nichts wies jedoch je auf die tatsächliche Existenz des Reptils hin. Würden Sie sich dennoch trauen, einen Zeh in die Drau zu stecken?

Diese beiden Kinder wollen das Krokodil im Sommer 2012 gesehen haben. Foto: APA/DANIEL RAUNIG

Hecht biss Bub ins Bein

Dass es nicht unbedingt ein Krokodil braucht, um Thema einer Redaktionssitzung zu werden, bewies ein Hecht im Juni 2015. Ein damals sieben Jahre alter Bub wurde von dem Fisch bei einem Badeteich im niederösterreichischen Hofstetten- Grünau ins Bein gebissen. Zweimal musste der Bub sogar operiert werden, eine lange Narbe blieb zurück. Der bissige Hecht und seine Artgenossen wurden daraufhin aus dem Badeteich verbannt und in einen reinen Fischteich übersiedelt.

Der bissige Hecht wurde übersiedelt. Foto: Marietheres van Veen

Hai treibt in Donau sein Unwesen - echt, jetzt?

Und auch in diesem Sommer gab es schon eine nicht ganz ernst gemeinte tierische "Skandal"- Schlagzeile: So kursierte ein Video im Netz, das einen Hai in der Donau zeigte. Auf den Bildern ist zu sehen, wie sich ein Schwimmer nur in letzter Sekunde vor dem Raubtier retten konnte. Dass es sich hierbei jedoch um einen Werbe- Gag handelte, muss wohl nicht betont werden.

Die heißen Sommermonate und die damit verbundene - zumindest phasenweise - maue Nachrichtenlage sind allerdings noch nicht vorbei. Das Rennen um die tierische Sommerstory des Jahres ist also noch offen! Wir dürfen somit gespannt sein, was vielleicht gerade jetzt Herr Fuchs und Frau Sau für uns aushecken ...