Das Video vom Crash des Red- Bull- Kampfhelikopters

Das Unglück passierte am 25. Mai. Der Red Bull gehörende Kampfhubschrauber Bell Cobra hatte laut Polizei beim Landeanflug mit einem Rotorblatt ein Gebäude des Flughafens berührt. Das Fluggerät fing daraufhin Feuer und ging zu Boden. Siegfried Schwarz, Chef- Pilot bei Red Bull, der sich alleine an Bord befand, überlebte den dramatischen Vorfall unverletzt, der Hubschrauber allerdings wurde schwer in Mitleidenschaft gezogen.

Pilot: "Habe die Lage falsch eingeschätzt"

"Ich habe die Lage leider falsch eingeschätzt. Es war praktisch ein Fehler beim Einparken", beschrieb Schwarz einen Tag danach die Ursache für den Hubschrauberunfall. Den Zwischenfall selbst bezeichnete er nicht als Absturz.

Siegfried Schwarz überlebte den Unfall unverletzt. Foto: Markus Wenzel, ZOOM.TIROL

350 km/h Höchstgeschwindigkeit

Die Bell TAH- 1F Cobra ist der erste echte Kampfhubschrauber der USA - zuvor gab es lediglich bewaffnete Transporthubschrauber. Mit einer Lycoming- Turbine und 1800 PS schafft es die Cobra auf eine Höchstgeschwindigkeit von mehr als 350 km/h, hat dafür allerdings auch ordentlich "Durst" und verbraucht pro Stunde 400 Liter Treibstoff. Die maximale Flugdauer beträgt zwei Stunden und 15 Minuten.