Das sind die WM- Quali- Gegner der ÖFB- Damen

Nur die Gruppensieger sind für das Turnier in Frankreich in zwei Jahren fix startberechtigt. Ein weiterer Platz wird in einem Play- off der vier besten Gruppenzweiten vergeben. Die ÖFB- Frauen- Auswahl hat noch nie den Sprung zu einer WM geschafft. Bei der EM in den Niederlanden im Sommer (16. Juli bis 6. August) sind die Österreicherinnen dabei.

Redaktion krone Sport