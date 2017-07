Das sind die Verdächtigen der Grazer Raubüberfälle

Fünf brutale Raubüberfälle auf betagte Opfer binnen weniger Tage in Graz: Mit Hochdruck fahnden die Ermittler nach den gefährlichen Serientätern. Am Donnerstag veröffentlichte die Polizei Fahndungsfotos zweier Verdächtiger - und hofft so, Hinweise auf deren Aufenthaltsort oder Identitäten zu erhalten.