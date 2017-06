Das sind die Opfer des London- Bridge- Terrors

Candice Hedge etwa hatte gerade ihre Schicht als Kellnerin in einem Lokal an der London Bridge beendet und wollte sich noch einen Drink genehmigen, als die Terroristen ihren blutigen Angriff starteten. Die gebürtige Australierin hatte zumindest insofern Glück, als die Attentäter sie zwar verletzten, aber lebenswichtige Organe um Haaresbreite verfehlten. Der 32- jährige neuseeländische Tourist Oliver Dowling befindet sich hingegen im Koma, weil ihm mehrmals mit dem Messer ins Gesicht gestochen wurde.

Opfer des London-Terrors (kleine Bilder): Brett Freeman, Oliver Dowling, Candice Hedge Foto: AFP, Internet

Partystimmung schlägt in Horror um

Zur Zeit des Anschlags am Samstagabend sind zahlreiche Touristen und Nachtschwärmer auf der London Bridge und im angrenzenden Kneipenviertel rund um den Borough Market unterwegs, als die Partystimmung abrupt in Horror umschlägt. Ein weißer Lieferwagen rast gegen 22 Uhr auf der belebten London Bridge auf einen Bürgersteig in die Menschenmenge. Drei Männer steigen aus und setzen ihren Angriff mit Messern fort. Der Terror dauert wenige, ewige Minuten, mindestens sieben Menschen sterben, Dutzende weitere werden verletzt. Dann erschießen Polizisten die drei Angreifer.

"Ich habe diesen Transporter gesehen, der nach links und rechts fuhr, nach links und rechts, um so viele Leute zu erwischen wie möglich", schildert Augenzeuge Alessandro später dem Sender BBC. "Die Leute haben versucht zu entkommen." Mit hoher Geschwindigkeit fährt der Wagen - etwa 80 Stundenkilometer schnell, schätzt BBC- Reporterin Holly Jones, die zufällig am Tatort ist.

Foto: AP

Attentäter waren wie Actionhelden gekleidet

Der Lieferwagen kommt schließlich laut einer weiteren Augenzeugin am Geländer der Brücke zum Stehen, anschließend sei ein Mann mit einem Messer herausgekommen und in Richtung einer nahegelegenen Bar gerannt. Mehrere weitere Zeugen berichten von einem oder gar mehreren mit Messern bewaffneten Männern, die nahe dem Borough Market wahllos Menschen angegriffen hätten. Am Ende werden drei Angreifer erschossen. Wie auf Fotos zu sehen ist, hatten sie sich wie Actionhelden gekleidet - mit falschen Sprengstoffwesten.

"Ein Koch mit Blut auf der Schulter hat mir erzählt, dass drei Leute sein Restaurant mit Messern und Macheten angegriffen haben", berichtet Anwohner Gerard Kavanar. Das Ehepaar Ben und Natalie stand vor dem Lebensmittelmarkt Borough Market nahe der Brücke: "Wir haben Leute wegrennen sehen, und dann habe ich einen rot gekleideten Mann mit einer langen Klinge - schätzungsweise 30 Zentimeter lang - gesehen, der mehrmals auf einen Mann eingestochen hat", schildert Ben dem Sender BBC die Lage. Das Opfer sei zu Boden gesunken. "Dann haben wir drei Schüsse gehört und sind gerannt."

Foto: AFP

Binnen kürzester Zeit herrscht in dem Ausgehviertel Ausnahmezustand. Polizeiautos rasen mit heulenden Sirenen vorbei, Straßen werden gesperrt, in der Luft kreisen zwei Polizeihubschrauber. Auf der Themse nahe der London Bridge liegt ein Polizeiboot und sucht das Wasser mit Scheinwerfern ab. In den Bars und Restaurants rufen Polizisten die Besucher auf, sich so gut es geht zu schützen. Freunde stützen sich gegenseitig, viele weinen, während Beamte rufen, sie sollen rennen. Nach dem ersten Notruf dauert die Hölle weitere acht Minuten - dann sind die Angreifer tot.

Anschlag weckt düstere Erinnerungen

Bei den Bewohnern Londons wecken die Vorfälle düstere Erinnerungen: Am 22. März war ein Angreifer auf der Westminster Bridge in eine Menschenmenge gerast, vier Menschen starben. Anschließend erstach der Mann vor dem Parlamentsgebäude einen Polizisten, bevor er erschossen wurde. "Es ist furchtbar, dass sich das so schnell wiederholt und dass solche Vorfälle so häufig geworden sind", sagt der 23- jähriger Londoner Jacob Chick nahe der London Bridge. In seiner Nähe ringt eine 17- jährige Schülerin um Fassung. Einer der Angreifer jagte auch ihren Freund mit dem Messer, ließ aber plötzlich von ihm ab.