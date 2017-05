Das sind die jungen Opfer des Manchester- Blutbads

Tausende junge Menschen hatten teils in Begleitung ihrer Eltern den Konzertabend in Europas größter Indoor- Halle genossen, als kurz nach Ende des Auftritts der 23 Jahre alten Sängerin eine Explosion die Arena erschütterte, Panik losbrach und Menschenmassen in größter Angst ins Freie drängten. Ein Selbstmordattentäter hatte sich offenbar im Foyer der Arena in die Luft gesprengt, wie die Polizei Dienstagfrüh bestätigte.

"Alle wollten nach draußen"

"Alles ging so schnell, ich verstand gar nicht, was los war! Es gab einen lauten Knall und plötzlich liefen Hunderte Menschen auf uns zu. Sie trampelten einfach über Kinder und Teenager! Alle wollten nach draußen!", berichtete eine Augenzeugin über die schrecklichen Szenen, die sich vor Ort abspielten.

Im Chaos wurden Familien teils auseinandergerissen, Eltern suchten im Tumult nach ihren Kindern, befürchteten bereits das Schlimmste. "Ich konnte meine Frau und meine Tochter nirgends finden! Draußen unter den Herumliegenden waren sie auch nicht. Ich war verrückt vor Angst. Gleichzeitig versuchte ich so gut wie es nur ging, der Rettung zu helfen", erzählte etwa ein Familienvater der BBC, der seine Frau und Tochter von dem Konzert abholen wollte. In seinem Fall wendete sich alles zum Guten, er konnte seine Familie wiederfinden. Andere Eltern hatten nicht so viel Glück.

Unter dem Hashtag #missingmanchester suchten Angehörige, aber auch Freunde auf Twitter mit Fotos nach ihren vermissten Liebsten, baten verzweifelt um Hinweise.

-

Ariana-

Grande-

-

Für die Familie von Georgina Callander ist es mittlerweile schreckliche Gewissheit: Ihre Tochterein großerFanerlag nach dem Selbstmordanschlag ihren schweren Verletzungen. Sie ist damit das erste namentlich bekannte Opfer des Blutbads.

Ihre Mutter wachte bis zum letzten Moment an ihrer Seite, wie ein enger Freund des Mädchens dem "Evening Standard" erzählte.

Noch am Tag vor dem Konzert hatte die 16 Jahre alte Jugendliche ihrem Idol - die beiden hatten sich bereits vor zwei Jahren getroffen, Georgina postete danach voller Stolz Fotos von ihr und ihrem Vorbild Grande - via Twitter eine Nachricht geschickt: "So excited to see u tomorrow" - "so aufgeregt dich morgen zu sehen" -, nicht ahnend, welch schreckliches Ende das Konzert der 23- jährigen Künstlerin nehmen würde.

Unter #RoomForManchester boten unterdessen Twitter- Nutzer Betroffenen einen Platz in ihren Wohnungen an.

Dutzende Kinder sollen in nahe gelegenen Hotels Unterschlupf gefunden haben.