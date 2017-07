Das sind die Gegner unserer Beach- Stars bei der WM

Stefanie Schwaiger und Katharina Schützenhofer bekommen es mit Kolocova/Kvapilova aus Tschechien, Birilova/Makroguzova aus Russland und Radarong/Udumchavee aus Thailand zu tun.

Hier alle Gruppen im Überblick:

Nach der Gruppenphase steigen die jeweils besten zwei Teams sowie die acht besten Gruppendritten in das Sechzehntelfinale auf. Danach geht es im K.o.- Modus weiter. Die Beachvolleyball- WM startet am 28. Juli in Wien.