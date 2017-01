Das Neujahrsbaby 2017 kommt aus Niederösterreich

Nur zwei Minuten nach Mitternacht kam in Vorarlberg Hannah auf die Welt. Das Mädchen wiegt 3630 Gramm und ist 52 cm groß, wie das Landeskrankenhaus Feldkirch mitteilte. Die Geburt war demnach spontan. Es handelt sich um das erste Kind der Eltern.

Um 0.04 Uhr kamen die ersten Babys in Oberösterreich und Tirol zur Welt. In Ried im Innkreis schlüpfte Ivan. Er ist 54 Zentimeter groß und bringt nach Angaben der Hebamme 4120 Gramm auf die Waage. Es handelte sich um eine Spontangeburt. Mutter und Kind gehe es "hervorragend".

Helena Elisabeth erblickte in der Frauenklinik Innsbruck das Licht der Welt. Das Mädchen ist 47 Zentimeter groß und wiegt 3085 Gramm, wie das Kreißsaalteam mitteilte. Es habe sich um eine Wassergeburt gehandelt. Mutter und Kind gehe es "prächtig".

Zehn Minuten später war die Steiermark dran: Im Landeskrankenhaus Judenburg- Knittelfeld erblickte der kleine Jan um 0.12 Uhr das Licht der Welt erblickt. "Mutter und Kind geht es sehr gut", hieß es nach der Spontangeburt vonseiten des Spitals. Der Bub ist 50 Zentimeter groß und 3300 Gramm schwer. Jan ist das erste Kind seiner Eltern.

Klein Tijana entschied sich dann erst um 2.33 Uhr, in Salzburg das Licht der Welt zu erblicken. Das Mädchen ist 52 Zentimeter groß und 3320 Gramm schwer. Laut Auskunft des Spitals ist das Kind wohlauf.

Reichlich Zeit ließ sich auch das Neujahrsbaby in Wien. Erst um 2.38 Uhr durften die Eltern von Amelie ihre kleine Tochter in die Arme schließen. Das Mädchen kam in der Privatklinik Döbling zur Welt und wiegt laut den diensthabenden Hebammen 3470 Gramm.

Niederösterreich darf sich mit Lea Natascha bereits zum zweiten Mal in Folge über das Neujahrsbaby freuen. 2016 hatte die kleine Nisanur (Bild unten) exakt um 0.00 Uhr das Licht der Welt erblickt.

Die kleine Nisanur im Landesklinikum Wiener Neustadt Foto: APA/ORF/OTTO STANGEL

Besonders spannend machte es das Neujahrbaby in Kärnten. Die kleine Eleyna fand es im Bauch ihrer Mama offenbar so schön, dass sie sich erst um 6.31 Uhr entschloss, das Licht der Welt zu erblicken. Das Mäderl ist 4130 Gramm schwer und 55 Zentimeter groß. "Mama und Baby geht es sehr gut", hieß es von der Geburtenstation des Krankenhauses.

Am längsten ließ sich aber der kleine Elias im Burgenland Zeit, um seinen ersten Schrei im neuen Jahr zu tun. Der kleine Bub kam um 7.47 Uhr im Krankenhaus Eisenstadt zur Welt. Es ist das dritte Kind von Mama Michaela aus Mattersburg. Elias wiegt 3725 Gramm und ist 54 Zentimeter groß. Die Geburt verlief laut Auskunft des Spitals "normal", Mutter und Kind sind wohlauf.