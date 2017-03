DAS lassen US- Richter zu: Nazi- Fan heißt Hitler

Erstmals in die Schlagzeilen hatte es Campbell im Jahr 2008 geschafft, als sich eine Bäckerei weigerte, den Namen seines Sohnes Adolf Hitler auf einen Geburtstagskuchen zu schreiben. Campbell reichte Klage ein, diese wurde allerdings abgewiesen. Kurze Zeit später wurden dem bereits mehrfach geschiedenen Vater die Kinder vom Jugendamt abgenommen und bei Pflegefamilien untergebracht.

In einer 2013 ausgestahlten TV- Dokumentation berichtete der Nazi- Verehrer und überzeugte Anhänger von Donald Trump unter Tränen, man habe ihm seine Kinder zu unrecht weggenommen: "Sie haben meine Kinder auf Misshandlungen untersucht und nichts gefunden." Ein Sprecher des Jugendamtes meinte allerdings, man habe die Kinder weniger wegen körperlicher Misshandlungen weggeholt, sondern wegen der Sorge um ihre Sicherheit.

Campbell mit seiner Ex-Frau Deborah in der Doku "Meet the Hitlers" (2013) Foto: YouTube.com/Joshua Greenberg

"Ich heiße jetzt so wie mein Idol, ich bin sehr stolz"

Dass seine Namensänderung nun angenommen wurde, freut den Nazi- Anhänger: "Ich heiße jetzt so wie mein Idol. Adolf Hitler hat Deutschland aufgebaut, den Menschen Arbeit gegeben und Straßen gebaut. Ich bin sehr stolz", sagte er gegenüber dem Online- Portal MyCentralJersey.com. Dass Hitler ein Massenmörder war, glaubt Campbell nicht: "Alles Lügen und Propaganda!" Dass er seinen Namen in Hitler ändern durfte, liegt übrigens an den lockeren Bestimmungen im US- Bundestaat New Jersey: Dort ist bei einer Namensänderung nur die Verwendung von Zahlen, Symbolen oder Obszönitäten nicht erlaubt.

Dem Antrag auf Namensänderung wurde stattgegeben. Foto: Scrib

Über seinen Geisteszustand haben besonders Campbells Ex- Frauen nichts Nettes zu sagen. Cathy Bowlby war drei Jahre lang mit dem Nazi- Fan verheiratet. "Eine Zeit lang hat er geglaubt, er ist der Teufel. Dann wollte er eines unserer Kinder Luzifer nennen. Einmal ist er in der Nacht mit mir auf den Friedhof gefahren und wollte mir zeigen, wo er mich begraben wird, nachdem er mich umgebracht hat."

Campbell in der Doku "Meet the Hitlers" (2013) Foto: YouTube.com/Joshua Greenberg

Ex- Frau lebt jetzt zur Sicherheit auf Marinestützpunkt

Insgesamt hat Campbell neun Kinder mit fünf Frauen, er war drei Mal verheiratet. 2016 wurde er wegen häuslicher Gewalt verhaftet. Seine Ex- Verlobte hatte ihn angezeigt. Eine andere seiner Ex- Frauen erwirkte eine einstweilige Verfügung gegen ihn und lebt heute auf einem Marinestützpunkt, "um vor ihm sicher zu sein", wie sie sagt.