Das kann Markus Suttner besser als Messi & Ronaldo

Was kann Markus Suttner besser als Lionel Messi und Cristiano Ronaldo? Freistöße ins Tor zwirbeln! Der ÖFB- Legionär des deutschen Bundesligisten Ingolstadt traf in dieser Saison bereits dreimal, zuletzt beim 3:1- Sieg gegen Hamburg am vergangenen Samstag. Im Video oben sehen Sie die Highlights von Ingolstadts unglücklicher Niederlage gegen Schalke am 17. Spieltag.