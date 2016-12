Das ist Martina R. - die mordende Mutter

Kaum jemand hat die Familie R., die zurückgezogen im Haus Nummer 14 in der Ortschaft Schildberg bei Böheimkirchen in Niederösterreich gelebt hat, gekannt. So zeigte sich Martin R. (35) nur selten in der Öffentlichkeit, auch ihre drei Kinder ließ sie nicht mit Schulkollegen spielen. Die Familie blieb lieber unter sich.