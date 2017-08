Das ist der wohl teuerste Sommerurlaub der Welt

Aber natürlich reiste der König nicht allein, wie die "Daily Mail" unter Berufung auf mehrere Medien berichtet. Begleitet wurde der 81- Jährige von einer 1000- köpfigen Entourage, die in Luxushotels in der Nähe untergebracht war. Und selbstverständlich durfte auch eine 200 Fahrzeuge starke Flotte bei dem einmonatigen Aufenthalt in Marokko nicht fehlen. Durchaus erwähnenswert ist hierbei, dass der König über ein Reich herrscht, in dem das durchschnittliche Jahresgehalt bei etwa 33.000 Dollar liegt.

Vielzahl an Restaurants, eigene medizinische Versorgung, Mauer

Während also sein Gefolge in Luxushotels residierte, weilte der 81- Jährige in seinem Lieblingsurlaubsort Tanger, wo er über einen 74 Hektar großen Sommerpalast verfügt - natürlich nicht der einzige, König Salman verfügt über Besitztümer auf der ganzen Welt -, mit einem traumhaften Blick auf das Meer.

Auch findet sich auf dem Areal eine eigene medizinische Versorgung, die Residenz wartet überdies - Stichwort leibliches Wohl - mit einer Vielzahl von Restauants auf und ist natürlich gut bewacht. Eine 1,5 Kilometer lange Mauer umgibt zudem das gesamte Areal. Die Residenz wurde im letzten Jahr übrigens aufwendig renoviert, so die "Daily Mail", etwa um mehrere Heli- Landeplätze und ein gewaltiges Zelt erweitert. Der Besuch des Königs macht in Marokko 1,5 Prozent des tourismusbezogenen Einkommens aus.

Nachfolge bei Saudis neu geregelt

Saudi- Arabiens König Salman hatte erst im Juni seine Nachfolge neu geregelt: Der Monarch entthronte den bisherigen Innenminister Mohammed bin Najef und ernannte seinen Sohn Mohammed bin Salman zum neuen Kronprinzen.

König Salman mit seinem neuen Kronprinzen Mohammed bin Salman Foto: AP