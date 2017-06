Das große Zittern um David Alaba geht weiter

David Alaba hat am Donnerstag auch das zweite Training der österreichischen Fußball- Nationalmannschaft in der Vorbereitung auf das WM- Qualifikationsspiel in Irland (11. Juni) nicht mit der Mannschaft absolviert. Der 24- Jährige von Bayern München spulte stattdessen auf dem Platz in Stegersbach mit ÖFB- Physiotherapeut Michael Vettorazzi ein individuelles Programm ab.