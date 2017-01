Darts- WM: Van Gerwen mit Rekord ins Finale!

Der 27- jährige van Gerwen schlug seinen niederländischen Landsmann Raymond van Barneveld am Sonntag in einer hochklassigen Partie mit 6:2 und steht damit zum dritten Mal im WM- Finale. Zuvor hatte der Schotte Anderson Landsmann Peter Wright mit 6:3 besiegt und einen weiteren Schritt zu seinem dritten Weltmeistertitel in Serie gemacht.

Van Gerwen präsentierte sich bei seinem Erfolg in Galaform und brach einen 15 Jahre alten Rekord: Mit 114,05 Punkten pro drei Pfeile verbesserte er die bisherige Bestmarke bei einer Weltmeisterschaft deutlich. Beinahe wäre ihm gar ein 9- Darter gelungen: Nach acht perfekten Darts verpasste er nur haarscharf die Doppel- 12. "Das war besser als gut, was ich gemacht habe. Ich denke, das war eine phänomenale Performance von mir", sagte ein euphorisierter van Gerwen nach der Partie.

Anderson eleminiert Wright

Für das Finale gegen Dauerrivale Anderson ist der Niederländer klar favorisiert. Eine überragende Saison mit 25 Titeln möchte van Gerwen nun mit der wichtigsten aller Trophäen krönen. Doch auch der aktuelle Champion zeigte sich im Halbfinale in blendender Verfassung. "Die 180er sind wieder zu mir zurückgekommen. Ich bin einfach froh, dass ich wieder im Finale bin", sagte der 46- jährige Anderson nach seinem vierten Finaleinzug.

Beim Stande von 3:3- Sätzen warf der Champion 157 Punkte aus und sorgte damit für die Vorentscheidung gegen den in der Folge verunsicherten Wright. Insgesamt gelangen Anderson 15 Aufnahmen mit 180 Zählern. Nach seinen Siegen gegen Benito van de Pas (Niederlande) und Dave Chisnall (England) zeigte er die dritte starke Vorstellung in Serie.