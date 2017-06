Darts- Spektakel! Topstars kommen nach Österreich

Weltmeister und Weltranglistenerster Michael van Gerwen (NED) sowie Publikumsliebling Peter Wright (SCO) sind vor Ort, heizen mit zahlreichen 180er- Würfen die Stimmung an. Das heimische Publikum setzt vor allem auf die Künste des Weltranglisten- Siebenten Mensur Suljovic, der bei der Generalprobe in Hamburg den zweiten Platz belegte. Nur die Nummer eins "Mighty Mike" war für den Wiener zu stark.

Michael van Gerwen (li.) mit Österreichs Hoffnung Mensur Suljovic Foto: GEPA

Die Austrian Darts Open sind einer von 12 Stopps der European Tour, deren Weg durch Deutschland, die Niederlande, Österreich und Gibraltar führt. In Wien sind 48 Teilnehmer mit dabei. Die 32 ungesetzten Spieler ermitteln am Freitag, wer ab Samstag gegen die gesetzten Spieler antritt. Am Sonntag gibt’s dann den großen Showdown. Im Vorjahr triumphierte Darts- "König" Phil Taylor.

