Darabos und Gusenbauer müssen als Zeugen aussagen!

"Wir legen so stark wie bei einem Alarmstart los", nennt Peter Pilz, der Sicherheitssprecher der Grünen, jetzt erste Details von der Zeugenliste des Untersuchungsausschusses zum Eurofighter- Politkrimi. Gleich am zweiten Tag (1. Juni) wird Ex- Verteidigungsminister Norbert Darabos (SPÖ), nunmehr Landesrat im Burgenland, einvernommen. Wenig später folgen Ex- Kanzler Alfred Gusenbauer (SPÖ) und Top- Manager des Jet- Herstellers EADS als Zeugen.