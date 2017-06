Darabos: "Kann sein, dass ich getäuscht wurde"

Die Situation sei für ihn jedenfalls schwierig gewesen. Er habe einen schlechten Vertrag von der schwarz- blauen Regierung mit Eurofighter geerbt, der 2003 "zulasten der Republik" abgeschlossen worden sei. Für ihn standen nur zwei Möglichkeiten offen - Rücktritt aus dem Vertrag oder Eintritt in die Verhandlungen für einen Vergleich. Er habe daher eine Taskforce eingesetzt. "Ich wollte aus dem Vertrag aussteigen", sagte Darabos. Dch sein Vorgänger als Verteidigungsminister, Günther Platter (ÖVP), hätte etwa gesagt, dass ein Ausstieg aus dem Vertrag 1,2 Milliarden Euro kosten würde.

Foto: APA/HANS PUNZ, AFP/PATRIK STOLLARZ

Darabos: "War kein schlechter Vergleich"

"Insgesamt glaube ich, dass das kein schlechter Vergleich mit Eurofighter war", sagte Darabos. Die vom Rechnungshof kolportierten und kritisierten Einsparungen von nur rund 250 Millionen Euro ließ Darabos nicht gelten. Er rechnete vor, dass er - inklusive nicht absolvierten Flügen im Zeitraum von 30 Jahren - auf insgesamt 1,2 Milliarden Euro kommt. Von der Rechnungshof- Prüferin Birgit Caesar- Stifter und vom Präsidenten der Finanzprokuratur, Wolfgang Peschorn, wurde der seinerzeitige Vergleich von Darabos am Mittwoch heftig kritisiert.

Darabos: "Enge Zusammenarbeit mit Finanzprokuratur"

Mit der Finanzprokuratur gab es ab März 2007 eine "enge Zusammenarbeit", sagt Darabos. Auf den am Mittwoch erhobenen Vorwurf, dass sie gerade in den entscheidenden Verhandlungen mit Eurofighter nicht eingebunden war, ging er nicht ein. Darabos lobte vielmehr Helmut Kozil, der damals den Vergleich mitverhandelt hatte und per Gutachten empfohlen hatte, als "einen der besten Schadensbegutachter Europas", der "extrem gut eingearbeitet" gewesen sei. Peschorn habe die Beiziehung Koziols dezidiert empfohlen.

Foto: APA/HANS PUNZ, AFP/PATRIK STOLLARZ