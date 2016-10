Daniil Kwjat fährt auch 2017 für Toro Rosso!

"Bei all den Änderungen, die in der Formel 1 im Allgemeinen und speziell bei unserem Team kommen, gibt es uns Stabilität, mit denselben zwei Fahrern weiterzumachen", erklärte Teamchef Franz Tost. "In den vergangenen Rennen war klar zu sehen, dass Daniil wieder in Topform ist. Wir haben eine sehr talentierte und starke Fahrerpaarung, mit der wir eine Saison angreifen, in der wir erwarten, vorne mitfahren zu können." Toro Rosso wird nächstes Jahr wie das Schwesternteam Red Bull mit Renault- Motoren beliefert, 2016 ist Ferrari der Partner.

Der 22- jährige Russe Kwjat hatte die laufende Saison noch für das A- Team von Red Bull begonnen. Nach seinem Heimrennen in Russland Anfang Mai wurde er von der Red- Bull- Führung um Helmut Marko aber zurück zu Toro Rosso beordert, wo er seine Karriere in der Königsklasse 2014 begonnen hatte. Der Niederländer Max Verstappen wechselte im Gegenzug zu Red Bull und holte gleich in seinem ersten Rennen für die "Bullen" in Spanien seinen ersten Sieg.

Sainz, der Sohn des zweifachen Rallye- Weltmeisters Carlos Sainz, fährt seit seinem Formel- 1-Debüt 2015 für den Rennstall aus Faenza. Der Weiterverbleib des Spaniers hatte schon vorher als sicher gegolten. "Es ist gut zu wissen, dass Daniil und ich auch nächstes Jahr Teamkollegen bei Toro Rosso sein werden", ließ der 22- Jährige wissen.