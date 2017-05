Dani Pedrosa triumphiert beim MotoGP in Jerez

Der spanische MotoGP- Pilot Dani Pedrosa hat am Sonntag auf Honda zum dritten Mal in seiner Karriere den Motorrad- Grand Prix von Spanien gewonnen. Der 31- Jährige setzte sich vor seinen Landleuten Marc Marquez (Honda) und Jorge Lorenzo (Ducati) durch. KTM- Pilot Bradley Smith kam an die 14. Stelle und holte zwei Punkte.