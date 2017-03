Damaskus: Mindestens 46 Tote bei Doppelanschlag

Bei zwei unmittelbar hintereinader verübten Bombenanschlägen in der syrischen Hauptstadt Damaskus sind am Samstag mindestens 46 Menschen - darunter befanden sich vor allem schiitische Pilger aus dem Irak - getötet worden. Ein Sprecher des irakischen Außenministeriums in Bagdad sprach von zwei Sprengsätzen am Straßenrand, welche die Busse mit den Pilgern treffen sollten. Auch die staatliche syrische Nachrichtenagentur Sana berichtete von zwei Bomben, die in der Nähe eines Friedhofs in der Altstadt explodiert seien.